الاتحاد الأوربي يعرب عن القلق الشديد من إرسال جنود كوريين شماليين إلى روسيا

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أدان الاتحاد الأوربي كوريا الشمالية لإرسالها جنودا إلى روسيا، ووصف ذلك بأنه "عمل عدائي أحادي الجانب سيكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن في أوربا والعالم".وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوربي "جوزيب بوريل"، في بيان أصدره أمس الخميس، إن الاتحاد الأوربي يشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية ترسل جنودا للمشاركة في القتال ضمن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.وأضاف أن الاتحاد الأوربي يدين بشدة الزيادة في التعاون العسكري وتجارة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، ووصف ذلك بأنه "يخالف ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية".وأكد "بوريل" أن دعم كوريا الشمالية المستمر للحرب الروسية ضد أوكرانيا يوضح مدى الترابط الوثيق بين أمن أوربا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.