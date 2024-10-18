كوريا والولايات المتحدة واليابان تعقد اجتماعا أمنيا في واشنطن

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قال تقرير بثته قناة "إن إتش كي" التلفزيونية اليابانية إن مستشاري الأمن القومي من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان سيعقدون اجتماعا اليوم الجمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن.وسوف يشارك في هذا الاجتماع مدير مكتب الأمن القومي الكوري "شين وان شيك"، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي "جيك سوليفان"، ومدير مكتب ضمان الأمن القومي الياباني "داكيو أكيبا".وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتشارك هؤلاء المستشارون الأمنيون بعض الخطط حول الحفاظ على الثقة بين الدول الثلاث، بحيث لا يطرأ تغيير كبير على سياساتها الأمنية بعد إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الخامس من شهر نوفمبر القادم.وتوقع أن يتم في هذا الاجتماع تأكيد تعزيز التعاون الثلاثي في مواجهة القضايا الدولية، وبحث تطورات الأوضاع الدولية الراهنة، بما في ذلك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وزيادة الأنشطة العسكرية للصين وروسيا.