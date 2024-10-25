كوريا الشمالية تبني جدارا لإغلاق طريق كيونغ اوي بين الكوريتين

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أفادت بعض التقارير بأن كوريا الشمالية تقوم حاليا ببناء جدار لإغلاق أحد الطريقين بين الكوريتين بصورة كاملة، والذي كانت قد فجرته في وقت سابق من هذا الشهر، وسط تصاعد التوتر عبر الحدود بين الكوريتين.ووفقا لتقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الجمعة، فإن صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها شركة "بلانيت لابس" في اليوم السابق تظهر هيكلا يبدو أنه جدار على طريق "كيونغ اوي"، الذي كان يربط بين "باجو" في كوريا الجنوبية ومجمع "كيسونغ" الصناعي المشترك بين الكوريتين في كوريا الشمالية.ويُقدر طول الهيكل بحوالي 95 مترا.وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أيضا حاجزا بطول 200 متر على طريق خط "دونغ هيه"، حيث تم التقاط صور لأعمال تركيب الحاجز مؤخرا من قبل عناصر المراقبة العسكرية الكورية الجنوبية.وقد فجرت كوريا الشمالية أجزاء من الطريقين الواصلين بين الكوريتين يوم 15 أكتوبر الجاري.ويُعتقد أن تلك الجدران أقيمت لمنع حركة الدبابات والحد من هروب الجنود والسكان الكوريين الشماليين.