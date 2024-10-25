سيول تعرب عن القلق الشديد للتصديق على المشاركة بين روسيا وكوريا الشمالية

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أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن "القلق الشديد" بعد تصديق مجلس النواب الروسي، دوما، على معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية.وأدلى مسؤول في وزارة الخارجية في سيول بهذا التصريح اليوم الجمعة، وسط الأنباء عن إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا.وقال المسؤول إن حكومة كوريا الجنوبية تحث بيونغ يانغ بقوة على سحب قواتها على الفور ووقف تعاونها غير القانوني مع موسكو، وشدد على أن الحكومة ستتخذ إجراءات مقابلة بحسم وبالتعاون مع المجتمع الدولي.وكان مجلس الدوما، وهو مجلس النواب في الجمعية الفيدرالية الروسية، قد صدق أمس الخميس على معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة التي كانت قد وقعتها الحكومتان الروسية والكورية الشمالية في شهر يونيو الماضي. ومن المتوقع أن يصدق عليها مجلس الشيوخ الروسي قريبا.