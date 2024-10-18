وزير المالية الكوري يؤكد أن النمو يعد حلا أساسيا لمشكلة عدم المساواة

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أكد "تشيه سانغ موك" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الكوري أن الحل الأساسي للقضاء على عدم المساواة هو النمو.وحدد "تشيه" في كلمة ألقاها في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين الذي عُقد يومي أمس وأول من أمس في واشنطن، قضايا عدم المساواة والاستجابة للتغيرات المناخية، وتجزئة الاقتصاد العالمي، باعتبارها المهام الأساسية التي سينفذها المسار المالي لمجموعة العشرين في المستقبل.وشدد "تشيه" على أهمية مناقشة تدابير الإصلاح الهيكلي التي تتناسب مع ظروف كل دولة، لاستعادة إمكانات النمو، داعيا إلى رفع الاستدامة المالية من خلال إعادة هيكلة النفقات بدلا من زيادة الضرائب، وإنفاق الموارد المالية المضمونة في دعم الفئات الضعيفة والاستثمار في الاستعداد للمستقبل.كما دعا إلى تشجيع دول العالم إلى المشاركة في الجهود الدولية للاستجابة للتغيرات المناخية لتحقيق الحياد الكربوني.وعلى هامش حضوره الاجتماع، أجرى الوزير الكوري "تشيه" محادثات مع مديرة صندوق النقد الدولي ووزراء مالية اليابان وأستراليا وفنلندا.