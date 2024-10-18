كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان اجتماعا استشاريا أمنيا في واشنطن

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من المقرر أن يعقد وزيرا الدفاع الكوري والأمريكي اجتماعا استشاريا أمنيا يوم الأربعاء القادم في واشنطن، لمناقشة الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك إرسال جنود كوريين شماليين إلى روسيا للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الوزير "كيم يونغ هيون" ونظيره الأمريكي "لويد أوستين" سيبحثان في الاجتماع الاستشاري الأمني السادس والخمسين القضايا المتعلقة بوضع أسس للالتزام بالرؤى الدفاعية الكورية الأمريكية، وسبل تعزيز التحالف الدفاعي بين البلدين ليكون تحالفا استراتيجيا عالميا وشاملا.وخلال الاجتماع القادم، سيقيّم الوزيران الوضع الأمني المتعلق بإرسال جنود كوريين شماليين إلى روسيا، ويتبادلان الآراء حول تعزيز الردع الموسع وتقوية التحالف الدفاعي بين سيول وواشنطن.