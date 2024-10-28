العمال غير الدائمين يشكلون 43% من العمال بأجر في العشرينيات من العمر

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أظهرت بيانات رسمية أن أربعة من بين كل عشرة عمال بأجر في العشرينيات من العمر في كوريا الجنوبية هم من الموظفين غير الدائمين، حيث وصلت النسبة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.ووفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكورية أمس الأحد، كان هناك 1.46 مليون شخص من العمال غير الدائمين من أصل 3.38 مليون عامل بأجر في العشرينيات من العمر حتى شهر أغسطس الماضي.وبلغت نسبة العمال غير المنتظمين 43.1% لتسجل أعلى نسبة في أشهر أغسطس منذ عام 2003. وقد تزايد عدد العمال غير المنتظمين في هذه الفئة العمرية بشكل مضطرد من حوالي مليون في عام 2014 إلى 1.15 مليون في عام 2017، ثم 1.28 مليون في عام 2020 و1.42 مليون في عام 2023.وعلى النقيض من ذلك، انخفض الرقم المقارن للعمال المنتظمين من 2.27 مليون في عام 2014 إلى 2.11 مليون في عام 2020، مع انخفاض الرقم إلى أقل من مليونين لأول مرة هذا العام، ليصل إلى 1.92 مليون.وانخفض عدد العمال المنتظمين في العشرينيات من العمر بمقدار 346 ألفا، بينما زاد عدد العمال غير المنتظمين إلى 392 ألفا على مدى العقد الماضي.