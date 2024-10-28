تقلص الفجوة في القيمة السوقية بين سام سونغ للإلكترونيات وإس كي هاينكس

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تقلصت الفجوة في القيمة السوقية بين شركة سام سونغ للإلكترونيات وشركة إس كي هاينكس إلى أقل مستوى لها منذ 13 عاما.وقال تقرير صادر عن البورصة الكورية أمس الأحد إن القيمة السوقية للأسهم العادية لشركة سام سونغ بلغت 333.7 تريليون وون، وهو ما يمثل 15.85% من القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة في سوق مؤشر أسعار الأسهم الكورية كوسبي حتى يوم الجمعة الماضي، كما أنه أقل مستوى في أكثر من ثماني سنوات، منذ 14 يونيو 2016، عندما بلغت 15.79%.وبلغت القيمة السوقية لشركة إس كي هاينكس 146.3 تريليون وون، أي 6.95%، وهي أعلى نسبة منذ 16 يوليو. ونتيجة لذلك، بلغ الفارق في القيمة السوقية لشركتي تصنيع الرقائق الكوريتين 8.9%، وهو أقل مستوى في 13 عاما وثلاثة أشهر منذ أن بلغت الفجوة بينهما 8.84% في 18 يوليو 2011.وقد ظل سعر سهم سام سونغ ضعيفا بسبب تأخر الموافقة على اختبارات الجودة لتسليم شرائح ذاكرة النطاق الترددي العالي من الجيل الخامس إلى شركة "إنفيديا"، وصدمة أرباح الربع الثالث، في حين استمرت أسهم شركة إس كي هاينكس في الارتفاع على خلفية الصفقة مع "إنفيديا" ونتائج أرباح الربع الثالث القوية.