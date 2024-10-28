المجموعات المالية الكورية تسجل صافيَ ربحٍ قياسيا خلال الربع الثالث

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سجلت المجموعات المالية الكبرى في كوريا الجنوبية صافي ربح قياسيا خلال الربع الثالث من هذا العام.ووفقا للصناعة المالية الكورية أمس الأحد، وصل صافي ربح مجموعة "كي بي" المالية إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4.39 تريليون وون خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.وبلغ الرقم الخاص بمجموعة "شين هان" المالية 3.98 تريليون وون خلال نفس الفترة، بزيادة نسبتها 4.4% مقارنة بالعام السابق.وسجلت مجموعة "اوري" المالية 2.65 تريليون وون في صافي الأرباح خلال الربع الثالث، بزيادة نسبتها 9.1% على أساس سنوي.ويقترب هذا الرقم من أعلى مستوى تاريخي حققته مجموعة "اوري" عند 2.66 تريليون وون المسجل في نفس الفترة من عام 2022.ومن المقرر أن تعلن مجموعة "هانا" المالية عن نتائج أرباحها غدا الثلاثاء.