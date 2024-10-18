سيول تُطلِع الناتو على إرسال قوات كورية شمالية لدعم روسيا

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سيزور وفد حكومي من كوريا الجنوبية مقر منظمة حلف شمال الأطلنطي، ناتو، اليوم الاثنين، لتبادل المعلومات حول نشر كوريا الشمالية قوات في روسيا.ووفقا لحلف شمال الأطلنطي، سيحضر الوفد اجتماعا لمجلس الحلف برئاسة الأمين العام للناتو "مارك روته" صباح اليوم في العاصمة البلجيكية "بروكسل".ويعد مجلس حلف الناتو الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرار في حلف شمال الأطلنطي، حيث يناقش ممثلو الدول الأعضاء في الحلف، البالغ عددها 32 دولة، القضايا الأمنية التي تؤثر على التحالف، ويتخذون القرارات السياسية ذات الصلة. ومن المقرر أن يعقد "روته" مؤتمرا صحفيا بعد الإحاطة الكورية الجنوبية.ويتألف الوفد الذي يرأسه "هونغ جانغ وان" نائب مدير جهاز المخابرات الوطني، من عدد من كبار المسؤولين من كل من المخابرات والسلطات العسكرية ووزارة الخارجية.وقد تمت دعوة سفراء جميع الدول الشريكة لحلف شمال الأطلنطي الأربع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أو "آي بي 4"، والتي تشمل كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، إلى هذا الاجتماع.ويخطط الوفد الكوري الجنوبي أيضا لتقديم إحاطة مماثلة للجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوربي في أثناء انعقاد محادثات مع كبار المسؤولين في حلف شمال الأطلنطي والاتحاد الأوربي، بمن في ذلك الأمين العام للحلف.