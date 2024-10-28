كوريا الشمالية تصدر نتائج التحقيقات في قضية طائرات الدرون المزعومة

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ادعت كوريا الشمالية مجددا أن الجيش الكوري الجنوبي أرسل طائرة بدون طيار عُثر عليها في عاصمتها بيونغ يانغ في وقت سابق من هذا الشهر، مدعية أن الطائرة المعادية أقلعت من جزيرة "بينغ نيونغ" في كوريا الجنوبية في البحر الأصفر. وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة اليوم الاثنين، أصدرت وزارة الدفاع في اليوم السابق النتائج النهائية للتحقيقات في قضية التعدي على سيادة كوريا الشمالية، والتي أكدت نقطة الإقلاع ومسار وهدف التوغل من قبل الطائرة بدون طيار.وقال متحدث باسم الوزارة إن طائرة بدون طيار تابعة لـ"عصابات الجيش" الكورية الجنوبية، وقد أقلعت من جزيرة "بينغ نيونغ" في الساعة 11:25 من مساء يوم 8 أكتوبر، ثم توغلت في المجال الجوي الكوري الشمالي. وأضاف المتحدث أن الطائرة حلّقت فوق "جانغ يون" في مقاطعة جنوب "هوانغ هيه" والمياه المحيطة بجزيرة "تشو" وجزيرة "نام جواب" وفوق منطقة "تشولليما" قبل أن تتوغل في سماء العاصمة.وأضاف البيان أن الطائرة بدون طيار قامت بعد ذلك بنثر منشورات دعائية فوق مبنى وزارة الخارجية الشمالية ومحطة مترو أنفاق في بيونغ يانغ ومبنى وزارة الدفاع في حوالي الساعة 1:30 من صباح يوم 9 أكتوبر. وزعمت كوريا الشمالية أن بيانات الأدلة التي تم جمعها تتضمن 238 خطة طيران وسجلات رحلات تم وضعها بين 5 يونيو و8 أكتوبر، وأن جميع البيانات باستثناء تلك الخاصة بيوم 8 أكتوبر كانت بيانات الرحلات الجوية في الأراضي الكورية الجنوبية.