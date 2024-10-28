أوكرانيا تقول إن روسيا تنقل جنودا من كوريا الشمالية إلى خطوط المواجهة

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قالت سلطات المخبرات الأوكرانية إن روسيا بدأت في نقل جنود من كوريا الشمالية إلى خطوط المواجهة في الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا.ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "كييف إندبندنت أون صنداي"، قالت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية إن روسيا ترسل حاليا جنودا من كوريا الشمالية إلى خطوط المواجهة في شاحنات تحمل لوحات ترخيص مدنية.وأضافت الوكالة أن ضباط الشرطة الروس أوقفوا شاحنة من طراز "كاماز" تحمل لوحات ترخيص مدنية على طريق "كورسك فورونيز" السريع أمس الأحد، وكانت السيارة تقل أفرادا عسكريين من كوريا الشمالية، وفقا لوكالة المخابرات الأوكرانية، لكن السائق لم يكن لديه وثائق مناسبة.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إنه يتوقع نشر قوات من كوريا الشمالية في مناطق القتال في وقت مبكر من يوم الأحد أو الاثنين، مستشهدا في ذلك بتقارير مخابراتية.