وزيرا خارجية ودفاع كوريا الجنوبية يلتقيان بنظيريْهما الأميركييْن يوم الخميس

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من المقرر أن يلتقي وزيرا خارجية ودفاع كوريا الجنوبية بنظيريْهما الأميركيين هذا الأسبوع وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، مع إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول اليوم الاثنين، سيتم إجراء المحادثات في واشنطن يوم الخميس بين وزير الخارجية "تشو تيه يول" ووزير الدفاع "كيم يونغ هيون"، ووزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" ووزير الدفاع "لويد أوستن".وفي أول محادثات "اثنان زائد اثنين" منذ عام 2021، يخطط الجانبان لإجراء مناقشات واسعة النطاق حول الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، والتحالف الثنائي، وقضايا إقليمية وعالمية أخرى. وقالت الوزارة إن البلدين سيصدران بيانا مشتركا بعد المحادثات.كما سيلتقي "تشو" بشكل منفصل مع "بلينكين" لمناقشة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتعاون الثنائي بشأن قضايا كوريا الشمالية، والتعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.