الحكومة الكورية تحلل علامات عدم اليقين الاقتصادي

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قال وزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك" إن الحكومة سوف تولي اهتماما لعلامات عدم اليقين الاقتصادي في بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من هذا العام.وأدلى الوزير "تشيه" بهذه التصريحات خلال اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، عُقد اليوم الاثنين.وأضاف "تشيه" أنه على الرغم من انتعاش الطلب المحلي، فإن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث كان أقل من التوقعات بسبب التباطؤ في قطاع الإنشاءات وانخفاض قيمة الصادرات.وشهد الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية زيادة بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، وهو أقل من توقعات السوق.وقال الوزير "تشيه" إن عدم اليقين الناجم عن العوامل الخارجية، مثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأزمة الشرق الأوسط، وأوضاع اقتصادات الدول الرئيسية، لا يزال قائما، مؤكدا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهته.وفيما يخص الهجوم الإسرائيلي على إيران في نهاية الأسبوع الماضي، قال الوزير "تشيه" إن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة جميع الاحتمالات من خلال نظام استجابة للطوارئ بين جميع الوزارات.