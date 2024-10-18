الحكومة الكورية تسحب من الأموال العامة للتعامل مع عجز الإيرادات الضريبية

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قالت الحكومة الكورية إنها ستستخدم بعض الأموال الخاصة بمعادلة النقد الأجنبي، من أجل التعامل مع العجز الهائل في العائدات الضريبية لهذا العام، والذي من المتوقع أن يصل إلى 29.6 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 21.34 مليار دولار.وكشفت وزارة المالية عن هذه الخطة اليوم الاثنين، حيث قالت إنها لن تصدر سندات حكومية إضافية، بل ستعتمد بدلا من ذلك على موارد الحكومة المالية مع التقليل من الإعانات الموجهة إلى الحكومات المحلية.وبموجب هذه الخطة، ستستخدم الحكومة 16 تريليون وون من الأموال العامة، منها 6 تريليونات وون من أموال معادلة النقد الأجنبي.وبالتالي من المتوقع أن تشهد الإعانات من الحكومة المركزية الموجهة إلى الحكومات المحلية انخفاضا بمقدار 9.7 تريليون وون.وتوقعت الوزارة أن تتمكن الحكومة من سداد ما يتراوح بين 7 و9 تريليونات وون من العجز باستخدام أموال الميزانية التي لم يتم إنفاقها والمخصصة للمشروعات التي لن يجري تنفيذها خلال هذا العام.