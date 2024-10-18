سيول تقول إن ادعاء كوريا الشمالية بشأن الطائرة الدرون لا يستحق الرد

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قال مدير العلاقات العامة في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "لي سونغ جون" إن ادعاء كوريا الشمالية أحادي الجانب بأن طائرة بدون طيار كورية جنوبية أقلعت من جزيرة بينغ نيونغ في البحر الأصفر قبل أن تتوغل في المجال الجوي فوق بيونغ يانغ، لا يستحق تأكيده أو الرد عليه.وأضاف أن كوريا الشمالية أرسلت طائرات بدون طيار إلى المجال الجوي الكوري الجنوبي أكثر من 12 مرة خلال السنوات العشر الماضية، مما يشكل تهديدا للأمن الوطني لكوريا الجنوبية.وأكد أن ادعاء كوريا الشمالية غير المعقول مع التغاضي عمّا فعلته في الماضي "ليس أكثر من وقاحة".وقال أيضا إن الجيش الكوري الجنوبي سيستجيب بشكل قوي إذا توغلت طائرات درون كورية شمالية في المجال الجوي الكوري الجنوبي، وسوف يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم.