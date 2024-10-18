الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الكوريتان

سيول تقول إن ادعاء كوريا الشمالية بشأن الطائرة الدرون لا يستحق الرد

Write: 2024-10-28 14:08:54Update: 2024-10-28 14:48:01

سيول تقول إن ادعاء كوريا الشمالية بشأن الطائرة الدرون لا يستحق الرد

Photo : YONHAP News

قال مدير العلاقات العامة في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "لي سونغ جون" إن ادعاء كوريا الشمالية أحادي الجانب بأن طائرة بدون طيار كورية جنوبية أقلعت من جزيرة بينغ نيونغ في البحر الأصفر قبل أن تتوغل في المجال الجوي فوق بيونغ يانغ، لا يستحق تأكيده أو الرد عليه.
وأضاف أن كوريا الشمالية أرسلت طائرات بدون طيار إلى المجال الجوي الكوري الجنوبي أكثر من 12 مرة خلال السنوات العشر الماضية، مما يشكل تهديدا للأمن الوطني لكوريا الجنوبية.
وأكد أن ادعاء كوريا الشمالية غير المعقول مع التغاضي عمّا فعلته في الماضي "ليس أكثر من وقاحة".
وقال أيضا إن الجيش الكوري الجنوبي سيستجيب بشكل قوي إذا توغلت طائرات درون كورية شمالية  في المجال الجوي الكوري الجنوبي، وسوف يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;