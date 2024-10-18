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الدولية

زيلينسكي يحذر من نشر جنود كوريين شماليين في الجبهة خلال أيام

Write: 2024-10-28 14:11:01Update: 2024-10-28 14:49:50

زيلينسكي يحذر من نشر جنود كوريين شماليين في الجبهة خلال أيام

Photo : YONHAP News

وسط تقارير تفيد بأن الجنود الكوريين الشماليين الذين تم إرسالهم لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا قد تجمعوا في منطقة "كورسك" وبدؤوا الانتقال إلى الجبهة الأمامية، جدد "فولوديمير زيلينسكي" رئيس أوكرانيا تحذيراته من احتمال نشر تلك القوات الكورية الشمالية في الجبهة الأمامية في غضون بضعة أيام.
وقال "زيلينسكي" عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أمس الأحد إن روسيا ستستخدم أولى القوات الكورية الشمالية في مناطق القتال في غضون بضعة أيام، وأن أوكرانيا قد تكون مضطرة قريبا للقتال ضد القوات الكورية الشمالية في أوربا.
وكان "زيلينسكي" قد قال يوم الجمعة الماضي بناء على تقرير تلقاه من القائد العام للقوات الأوكرانية إنه من المتوقع أن يتم نشر القوات الكورية الشمالية في مناطق القتال يوم السابع والعشرين أو الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري.
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