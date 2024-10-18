زيلينسكي يحذر من نشر جنود كوريين شماليين في الجبهة خلال أيام

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وسط تقارير تفيد بأن الجنود الكوريين الشماليين الذين تم إرسالهم لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا قد تجمعوا في منطقة "كورسك" وبدؤوا الانتقال إلى الجبهة الأمامية، جدد "فولوديمير زيلينسكي" رئيس أوكرانيا تحذيراته من احتمال نشر تلك القوات الكورية الشمالية في الجبهة الأمامية في غضون بضعة أيام.وقال "زيلينسكي" عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أمس الأحد إن روسيا ستستخدم أولى القوات الكورية الشمالية في مناطق القتال في غضون بضعة أيام، وأن أوكرانيا قد تكون مضطرة قريبا للقتال ضد القوات الكورية الشمالية في أوربا.وكان "زيلينسكي" قد قال يوم الجمعة الماضي بناء على تقرير تلقاه من القائد العام للقوات الأوكرانية إنه من المتوقع أن يتم نشر القوات الكورية الشمالية في مناطق القتال يوم السابع والعشرين أو الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري.