كيم يو جونغ تنتقد كوريا الجنوبية لعدم ردها على الاتهام بإرسال طائرات درون

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سخرت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" من كوريا الجنوبية بسبب رفضها الرد على مزاعم كوريا الشمالية بشأن توغل طائرة بدون طيار كورية جنوبية فوق بيونغ يانغ في أوائل هذا الشهر.وقالت "كيم" في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إنها ترغب في أن يرى كيف سوف "ينبح الأوغاد القذرون في سيول" إذا ظهرت طائرة بدون طيار مجهولة الهوية فوق العاصمة الكورية الجنوبية.وجاءت تصريحات "كيم يو جونغ" الساخرة انتقادا لتعليقات من الجيش الكوري الجنوبي قال فيها إنه لا يستطيع تأكيد تحليق طائرة بدون طيار من الجنوب فوق أجواء بيونغ يانغ في أوائل أكتوبر الجاري، مشددا على أن هذا الاتهام لا يستحق الرد عليه.وادعت وزارة الدفاع الكورية الشمالية اليوم الاثنين أن الجيش الكوري الجنوبي أرسل طائرة درون إلى بيونغ يانغ في وقت سابق من هذا الشهر، مدعية أن الطائرة أقلعت من جزيرة "بينغ نيونغ" في كوريا الجنوبية في البحر الأصفر.