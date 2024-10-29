الرئيس يون يحث كوريا الشمالية على سحب قواتها من الحرب الروسية ضد أوكرانيا

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قال الرئيس "يون صوك يول" إن نشر قوات كورية شمالية لدعم الحرب الروسية في أوكرانيا قد يأتي "أسرع مما كان متوقعا".وأوضح المكتب الرئاسي في سيول أن ذلك جاء خلال إجراء الرئيس "يون" محادثات هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوربية "أورسولا فون دير لاين"، أمس الاثنين، حيث شاركها تقييمه للوضع الحالي، كما تبادل معها المعلومات حول نشر قوات كورية شمالية.وأكد الرئيس "يون" لرئيسة المفوضية الأوربية أن حكومته ستتخذ تدابير مرحلية للرد بشكل مناسب على التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.وحث الرئيس "يون" كوريا الشمالية على سحب قواتها على الفور، محذرا من أن التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو يقوّض بشكل أساسي النظامَ الدولي القائم على القواعد، ويشكل تهديدا للسلام في شبه الجزيرة الكورية والعالم أجمع.وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد أعلن في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي أن حكومته قد تدرس مسألة توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا.وقد اقتصرت مساعدات سيول حتى الآن لأوكرانيا على إرسال مساعدات إنسانية وأسلحة غير فتاكة، كما قدمت لها قذائف مدفعية عيار 155 ملليمترا عبر الولايات المتحدة.