مجلس الأمن يعقد اجتماعا لمناقشة إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا

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من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدا الأربعاء لمناقشة قضية نشر قوات كورية شمالية في روسيا.ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أعلنت البعثة السويسرية الدائمة لدى الأمم المتحدة عن هذا الاجتماع، حيث أوضحت أن أوكرانيا طلبت عقد الاجتماع بدعم من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وسلوفينيا ومالطا.كما أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن روسيا طلبت سابقا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد غد الخميس 31 أكتوبر لمناقشة موضوع تسليم أسلحة إلى أوكرانيا من قبل الدول الغربية، وتأثير ذلك على احتمالات التوصل إلى حل سلمي للوضع الأوكراني.ومن المتوقع أن يتناول اجتماع الغد المخاوف بشأن العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو.