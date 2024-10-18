وزارة الصناعة الكورية تعلن عن 26 مشروعا للذكاء الاصطناعي

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ستبدأ في غضون هذا العام مبادرة تقودها الحكومة الكورية لتعزيز الإنتاجية من خلال دمج التصنيع بالذكاء الاصطناعي.وأقامت وزارة التجارة والصناعة والطاقة حفلا أمس الاثنين كشفت فيه عن 26 مشروعا سيتم تنفيذها خلال هذا العام، مع وضع خطط لزيادة العدد إلى 200 بحلول عام 2027.وتغطي هذه المشروعات 12 قطاعا، بما في ذلك أشباه الموصلات وبناء السفن، وستبلغ تكلفتها الإجمالية 3.7 تريليون وون، أي حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي. ومن هذا المبلغ، ستسهم الحكومة المركزية بمقدار 190 مليار وون على مدى السنوات الأربع القادمة.وخططت الوزارة في البداية لاختيار عشرة مشروعات لكنها قررت بعد ذلك اختيار 26 مشروعا بسبب الطلب العالي في هذا القطاع.وتتوقع الوزارة أن تؤدي هذه المبادرة إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 30%، وتخفيض تكاليف التصنيع بأكثر من 20%، وكذلك تخفيض العيوب بأكثر من 50%، مع تحقيق وفورات في الطاقة تزيد عن 10%.