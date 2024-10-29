ثلاثة أرباع الكوريين الجنوبيين يعتقدون أن التوحيد ضروري

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وجد استطلاع جديد أن ثلاثة أرباع الكوريين الجنوبيين يعتقدون أن توحيد الكوريتين أمر ضروري. وبحسب استطلاع رأي التوحيد الوطني للربع الثالث الذي أصدره مجلس استشارات التوحيد السلمي، أمس الاثنين، أجاب 74.6% من المشاركين بالإيجاب، وهو أقل قليلا من 78% في الربع الثاني.وقد ارتفع الرقم في الربع الأول بعد أن بلغ أقل معدلاته في خمس سنوات خلال الربع الرابع من العام الماضي عند 64%.ووجد الاستطلاع أيضا أن الكوريين الجنوبيين يعتقدون أن إنشاء هيئة استشارية للحوار بين الكوريتين هو المهمة الأكثر إلحاحا من بين الخطط السبع المنصوص عليها في "مبادئ التوحيد في 15 أغسطس".واختار حوالي 40% من المشاركين هذه المبادئ، وتلتها متابعة المساعدات الإنسانية لضمان حق الكوريين الشماليين في الحياة وإحياء برامج التعليم المتعلقة بالتوحيد. ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية، وقد شمل الاستطلاع آراء ألف شخص بالغ وأجري خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر.