وفد كوري جنوبي يزور أوكرانيا لتبادل المعلومات حول إرسال قوات كورية شمالية

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قال الرئيس "يون صوك يول" إن وفدا من كوريا الجنوبية سيزور أوكرانيا لتبادل المعلومات حول إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا، ومناقشة تدابير التعاون مع مسؤولي المخابرات والدفاع الأوكرانيين. وقال المكتب الرئاسي في سيول أمس الاثنين إن يون أدلى بهذه التصريحات خلال مكالمة هاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي، ناتو، "مارك روته"، في أثناء مناقشة التدابير المرحلية للرد على إرسال القوات الكورية الشمالية. وخلال المكالمة الهاتفية الثانية بينهما في غضون أسبوع، نقل الرئيس "يون" إلى "روته" تأكيدا بأن كوريا الجنوبية ستواصل التشاور الوثيق مع حلف شمال الأطلنطي، معربا عن أمله في أن يضاعف الحلف تحت قيادة "روته" جهوده لمراقبة ومنع التبادلات غير القانونية بين موسكو وبيونغ يانغ. ومن جانبه قال "روته" إن التعاون العسكري غير القانوني بين روسيا وكوريا الشمالية، بما في ذلك إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا، يؤدي إلى تكثيف الصراع، مما يشكل تهديدا خطيرا للسلام والازدهار على صعيد المجتمع الدولي. وقدّم الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الشكر إلى كوريا الجنوبية على إرسالها وفدا بسرعة لتبادل المعلومات حول نشر القوات الكورية الشمالية مع أعضاء الحلف. وأضاف "روته" أن تورط القوات الكورية الشمالية في حرب أوكرانيا يشكل "أولوية قصوى" بالنسبة للناتو، معربا عن أمله في أن يتبادل الحلف مع كوريا الجنوبية المعلومات ذات الصلة باستمرار، وأن يواصلا المناقشات بشأن التدابير المضادة.