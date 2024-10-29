وزيرة خارجية كوريا الشمالية تزور روسيا

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غادرت وزيرة خارجية كوريا الشمالية "تشيه سون هي" بيونغ يانغ متوجهة إلى روسيا وسط المزيد من التأكيدات على أن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا وسيتم نشرها في الحرب ضد أوكرانيا قريبا.ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة، اليوم الثلاثاء، غادر وفد بقيادة "تشيه" بيونغ يانغ أمس الاثنين، في زيارة رسمية إلى روسيا.ومن المتوقع أن تناقش "تشيه" خلال هذه الزيارة تدابير الاستجابة الدبلوماسية فيما يتعلق بإرسال القوات الكورية الشمالية.وقد تشمل المناقشات بين "تشيه" والمسؤولين الروس أيضا زيارة محتملة لزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" إلى روسيا، حيث ألمحت الرئاسة الروسية، كرملين، في وقت سابق، إلى إمكانية أن تتحقق زيارة كيم خلال العام القادم.وقال تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه كان في وداع "تشيه" والوفد المرافق لها في المطار نائبها "كيم جونغ كيو" والسفير الروسي لدى كوريا الشمالية "ألكسندر ماتسيغورا".