الولايات المتحدة تقول إن كوريا الشمالية أرسلت 10 آلاف جندي إلى روسيا

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن كوريا الشمالية أرسلت حوالي عشرة آلاف جندي إلى روسيا، وبعضهم اقترب بالفعل من ساحة الحرب مع أوكرانيا.وقالت "سابرينا سينغ" المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، للصحفيين أمس الاثنين، إن واشنطن تعتقد أن كوريا الشمالية أرسلت حوالي عشرة آلاف جندي إلى شرق روسيا للتدريب، وأنهم ربما سيعززون القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا خلال "الأسابيع القليلة القادمة". وفي الأسبوع الماضي، قدرت الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية أرسلت حوالي ثلاثة آلاف جندي لدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا.وأشارت المتحدثة إلى تحذير وزير الدفاع "لويد أوستن" من أنه إذا دخل الجنود الكوريون الشماليون ساحة المعركة، فسوف يُعتبرون قوات قتالية وأهدافا عسكرية مشروعة.وقالت "سينغ" أيضا إن استخدام الجنود الكوريين الشماليين سيكون له عواقب وخيمة على أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مؤكدة على أن الولايات المتحدة لن تفرض أي قيود جديدة على استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل القوات الأوكرانية إذا دخلت كوريا الشمالية القتال.