الحكومة الكورية تركز على تنفيذ 4 إصلاحات رئيسية قبل نهاية هذا العام

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" إن تنفيذ الإصلاحات في 4 مجالات رئيسية، هي: الرعاية الصحية، والمعاشات، والعمل، والتعليم، ستكون بمثابة إحياء لمعيشة الشعب، مؤكدا أن حكومته ستكرس جهودها لتنفيذ هذه الإصلاحات خلال ما تبقى من هذا العام.جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في المكتب الرئاسي، حيث شدد الرئيس على الإصلاح الهيكلي في المجتمع كضرورة لمعيشة الشعب ومستقبل البلاد.وأشار الرئيس إلى أن أكثر المهام إلحاحا هي إصلاح قطاع الرعاية الطبية، مشددا على ضرورة الحفاظ على النظام الطبي حتى لا تحدث أي مشاكل في علاج المرضى خاصة خلال فصل الشتاء القادم، وأكد أيضا على ضرورة الإسراع بإصلاح نظام التأمين على الخسائر الفعلية، الذي يمثل المرحلة الثانية من الإصلاح الطبي.وطلب الرئيس يون من وزيريْ المالية والصحة إعداد خطة لتحسين نظام التأمين على الخسائر الفعلية في غضون هذا العام من أجل تطبيع النظام الطبي.ومن ناحية أخرى، أعرب الرئيس يون عن ترحمه على أرواح ضحايا حادث التدافع المميت في منطقة "إيه تيه وان" قبل عاميْن، وقال إن الحفاظ على حياة الشعب وبناء مجتمع آمن من أهم الطرق للترحم على أرواح أولئك الضحايا، وطلب من الوزارات ذات الصلة مراجعة واستكمال أنظمة السلامة.