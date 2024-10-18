أغنية أبارت لروزي تحتل المركز الـ8 في قائمة بيلبورد هوت 100

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دخلت أغنية "ابارت" للمطربة الكورية "روزي" من فرقة "بلاك بينك"، بالتعاون مع نجم البوب الأمريكي "برونو مارس"، ضمن أكثر عشر أغنيات شعبية في قائمة "بيلبورد هوت 100"، حيث احتلت المركز الثامن في القائمة التي أعلنتها منصة بيلبورد الأمريكية اليوم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها فنانة كي بوب ضمن أكثر عشر أغنيات شعبية في القائمة، لتحطم الرقم القياسي القائم الذي سجلته الأغنية "آيس كريم" التي غنتها فرقة "بلاك بينك" بالتعاون مع الفنانة الأمريكية "سيلينا غوميز" في عام 2020.وبهذا أصبحت روزي الخامسة من بين فناني الكي بوب من حيث الدخول إلى أكثر عشر أغنيات شعبية ضمن قائمة بيلبورد هوت 100 بعد فرقة بي تي إس، وكل من "جي مين" و"جونغ كوك" و"ساي".الجدير بالذكر أن أغنية أبارت كانت قد احتلت المرتبة الأولى في القوائم العالمية، باستثناء الولايات المتحدة، وقائمة"غلوبال 200"، التي يتم ترتيبها من خلال قياس مقدار البث عبر الإنترنت والمبيعات الرقمية في 200 منطقة حول العالم.وقد سبق لهذه الأغنية أناحتلت المركز الرابع في قائمة أفضل 100 أغنية فردية في المملكة المتحدة، والتي تعتبر واحدة من أكبر القوائم الموسيقية عالميا.