توقعات بتأثيرات محدودة على كوريا بسبب القرار الأمريكي للحد من الاستثمار

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توقعت حكومة كوريا الجنوبية أن تنتج تأثيرات محدودة على الاقتصاد الكوري بسبب القرار الإداري الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية لتقييد الاستثمار في التقنيات المتقدمة في "الدول المثيرة للقلق".وأوضحت وزارات الخارجية، والتجارة والصناعة والطاقة، والاستراتيجية والمالية في كوريا الجنوبية اليوم أن المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية سيكونون ملزَمين بالامتثال للقواعد الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن الصين هي الدولة الوحيدة المدرجة ضمن قائمة "الدول المثيرة للقلق".وقالت الحكومة الكورية إنها ستتواصل بشكل وثيق مع الصناعات المحلية والخبراء لتحليل التأثيرات المستقبلية على الاقتصاد المحلي من زوايا مختلفة، كما ستسعى بنشاط إلى إيجاد سبل للاستجابة لمثل تلك التأثيرات.يذكر أن القواعد الإدارية التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية أمس الاثنين تحظر استثمار رؤوس الأموال الأمريكية في تطوير التقنيات أو المنتجات في مجال أشباه الموصلات المتقدمة، ونظم الذكاء الاصطناعي، والمعلومات والاتصالات الكمومية، في "البلدان المثيرة للقلق"، اعتبارا من يوم 2 يناير من العام القادم.كما حددت الولايات المتحدة بوضوح الدول المثيرة للقلق بأنها "الصين وهونغ كونغ وماكاو"، مشيرة إلى أن هذا الأمر التنفيذي يهدف إلى السيطرة بشكل كامل على استثمار رأس المال الأمريكي في التكنولوجيا الصينية المتطورة.