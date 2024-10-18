كوريا تحتفل بيوم الطيران الـ44

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قالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إنها ستقيم احتفالا بمناسبة "يوم الطيران" الرابع والأربعين، في مدينة إنتشون، غدا الأربعاء.ومن المقرر أن يُعقد هذا الحدث احتفالا بالتعافي الكامل للطلب في صناعة الطيران إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، وللإشادة بالعمل الجاد الذي يقوم به عمال الطيران.وأضافت الوزارة الكورية أنه من المتوقع أن يتم تحقيق أعلى عدد من المسافرين جوا على الإطلاق، بمقدار 120 مليونا، خلال هذا العام.وأضافت أنها ستقوم خلال الحفل التذكاري بمنح جوائز لـ42 من المساهمين في تطوير صناعة الطيران المحلية، وللأعمال الممتازة المتقدمة لجائزة أدب الطيران في دورتها العاشرة. وبعد الحفل، يخطط وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل "باك سانغ او" لزيارة موقع توسيع المبنى رقم 2 بمطار إنتشون الدولي لتفقد اكتمال المرحلة الرابعة من البناء.ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المرافق الجديدة، بما في ذلك منطقة التوسعة رقم 2 في مطار إنتشون، خلال هذا العام.وفي الوقت نفسه، واحتفالا بيوم الطيران، سيتم عقد فعاليات مختلفة تشمل ندوات حول سلامة الطيران ومنتديات حول ابتكار سياسات الطيران، بالإضافة إلى حفلات وفعاليات خصم تذاكر الطيران.