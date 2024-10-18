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الدولية

بايدن يصف إرسال قوات كورية شمالية إلى الحرب الروسية بأنه خطير للغاية

Write: 2024-10-29 13:15:15Update: 2024-10-29 14:05:28

بايدن يصف إرسال قوات كورية شمالية إلى الحرب الروسية بأنه خطير للغاية

Photo : YONHAP News

وصف  الرئيس  الأمريكي "جو  بايدن"  قرار  كوريا  الشمالية بإرسال  قوات  للمشاركة في  الحرب  الروسية في  أوكرانيا  بأنه  "خطير  للغاية".
جاء  ذلك  ردا  على  سؤال  حول  إرسال  قوات  كورية  شمالية  إلى  روسيا،  عند  لقائه  بالصحفيين بعد  الانتهاء  من  التصويت  المبكر للانتخابات  الرئاسية  في  مدينة  "نيو كاسل"  بولاية  "ديلاوير"  الأمريكية، أمس  الاثنين،  حيث  كانت  تلك  هي  المرة  الأولى  التي  يذكر  فيها  "بايدن"  بشكل  مباشر  مسألة  إرسال  قوات  كورية  شمالية إلى  روسيا.
وانتقد  "بايدن"  الرئيس السابق  "دونالد  ترامب"، الذي  يتباهى  بعلاقته الوثيقة  مع  الرئيس الروسي  "فلاديمير  بوتين"، وقال  إن  "بوتين"  يصعد  الحرب  من  خلال  تأمين  قوات  كورية  شمالية. 
ومن  ناحية  أخرى  قالت  وزارة  الدفاع  الأمريكية إنه  تم  إرسال  10  آلاف  جندي  كوري  شمالي  إلى  روسيا.  وكانت  الوزارة  الأمريكية قد  قدرت  أن  هذا  العدد  يبلغ  حوالي  3000  جندي  حتى  الأسبوع الماضي،  إلا  أنها  رفعت  تقديراتها إلى  10  آلاف.
  وقالت  نائبة  المتحدث  باسم  الوزارة  "سابرينا سينغ"  إن  بعض  القوات  الكورية الشمالية  قد  اقتربت بالفعل  من  أوكرانيا، معربة  عن  القلق  بشأن  احتمال قيام  روسيا  بإرسال جنود  كوريين  شماليين إلى  القتال  أو  دعم  العمليات القتالية  بالقرب  من  الحدود  الأوكرانية.
وحذرت  مجددا  من  أن  تلك  القوات  الكورية الشمالية  في  ساحة  المعركة  ستكون  أهدافا  مشروعة للهجوم.
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