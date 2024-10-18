الرئيس يون يتسلم خطابات اعتماد 13 سفيرا جديدا

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تسلم الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" خطابات اعتماد 13 سفيرا جديدا لدى جمهورية كوريا.وأقام الرئيس يون حفلا بمناسبة تسلم خطابات الاعتماد في المكتب الرئاسي أمس، حيث تسلم خطابات اعتماد 13 سفيرا جديدا لدى كوريا الجنوبية، بمن فيهم سفير البحرين "سعود حسن النصف"، و"جيوفاني غاسباري" سفير الفاتيكان، و"كارل أولف أندرسون" سفير السويد، وسفير لاتفيا "جانيس بيرزينك"، وسفير بلجيكا "برونو يانس"، وسفير فنلندا "يوري جيربياهو".يشار إلى أن حفل تسلم خطابات الاعتماد هو حدث يتم فيه تسليم خطابات الاعتماد المقدمة للسفير الجديد من قبل رئيس الدولة المُرسِلة إلى رئيس الدولة المضيفة.وحضر هذا الحدث وزير الخارجية "جو تيه يول"، ومدير مكتب الأمن القومي "شين وان شيك"، والنائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي" كيم تيه هيو"، ومساعد الرئيس للعلاقات الدولية "لي دو وان"، ومساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية "باك تشون سوب".