واشنطن تقول إن بعض الجنود الكوريين الشماليين موجودون في منطقة كورسك الروسية

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قالت الولايات المتحدة إن بعض الجنود الكوريين الشماليين موجودون في منطقة كورسك الروسية، حيث تكافح القوات الروسية لصد توغل أوكراني هناك.ونقل تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أمس الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من غير الواضح كيف ستساعد تلك القوات الكورية الشمالية روسيا في حربها ضد أوكرانيا.وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أكدت هيئة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية احتمال انتقال بعض القوات الكورية الشمالية، بمن في ذلك ضباط عسكريون رفيعو المستوى، إلى الخطوط الأمامية في الحرب الروسية الأوكرانية.كما قالت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان، أول من أمس الاثنين، إن كوريا الشمالية قد أرسلت حوالي عشرة آلاف جندي إلى روسيا من أجل التدريب، وبعضهم انتقل بالفعل إلى مكان أقرب نحو أوكرانيا.