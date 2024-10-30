يون وزيلينسكي يناقشان هاتفيا قضية نشر قوات كورية شمالية في روسيا

Photo : KBS

أجرى الرئيس "يون صوك يول" محادثات هاتفية أمس الثلاثاء مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، لمناقشة مسألة نشر كوريا الشمالية قوات لدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا.وبحسب المكتب الرئاسي في سيول، أبلغ الرئيس "يون" نظيره الأوكراني بأن كوريا الجنوبية لن تتسامح مع التواطؤ العسكري غير القانوني بين بيونغ يانغ وموسكو، والذي وصفه أيضا بأنه يشكل تهديدا لأمن كوريا الجنوبية.وأضاف أن سيول ستتخذ خطوات استجابة فعالة على مراحل من خلال مراقبة الوضع عن كثب.وأشار الرئيس "يون" إلى أنه في حين أن النقل المحتمل للتكنولوجيا العسكرية الحساسة من روسيا إلى كوريا الشمالية يمثل مشكلة، إلا أنه يشعر بالقلق أكثر من أن الجيش الكوري الشمالي الذي يبلغ قوامه حوالي مليون فرد سوف يكتسب خبرة في ساحة المعركة من خلال القوات المرسلة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.وأوضح "يون" أن كوريا الشمالية لم تشارك في حرب حديثة منذ الحرب الكورية، وبالتالي فإن تجربة كوريا الشمالية في أوكرانيا قد تصبح تهديدا خطيرا لأمن كوريا الجنوبية.ومن جانبه، قدم "زيلينسكي" الشكر للرئيس "يون" على دعم كوريا الجنوبية لبلاده ووعده بإرسال وفد حكومي إلى كييف.وقال الرئيس الأوكراني إن القوات الكورية الشمالية على وشك دخول الخطوط الأمامية ضدبلاده، مقدرا أنه بهذه الخطوة، ستدخل الحرب مرحلة جديدة. وقال المكتب الرئاسي إن "يون" و"زيلينسكي" أدانا التعاون العسكري غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا بأشد العبارات، وتعهدا بمواصلة المشاورات الاستراتيجية لوضع تدابير مشتركة مضادة. وتحقيقا لهذه الغاية، قرر "زيلينسكي" إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الجنوبية قريبا.