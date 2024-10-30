مدينة سيول تضخ 4.8 مليار دولار لمعالجة مشكلة انخفاض معدلات المواليد

أعلنت حكومة مدينة سيول عن خطط لضخ 6.7 تريليون وون، أي ما يقرب من 4.8 مليار دولار أمريكي، خلال العامين القادمين، لتنفيذ 87 مشروعا تستهدف دعم الجهود الرامية إلى معالجة مشكلة انخفاض معدلات المواليد في البلاد.ووفقا للخطط التي تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء، تعتزم حكومة المدينة مضاعفة الميزانية ذات الصلة لعامي 2025 و2026 لتوسيع المشروعات الحالية لدعم الأسر بالسكن أيضا وكذلك للمساعدة في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية. وسوف توفر المدينة ما يصل إلى مليون وون للأزواج الذين يستعدون للزفاف وللمتزوجين حديثا، ومن المتوقع أن يستفيد من ذلك أكثر من 20 ألف أسرة خلال عام 2025.ومن المقرر افتتاح منصة للتسوق عبر الإنترنت في مارس القادم، تقدم العناصر الضرورية للأطفال بما يصل إلى نصف سعر السوق. وتخطط حكومة المدينة لتوسيع عدد مراكز الرعاية النهارية ومرافق رعاية الأطفال بحيث تعمل في جميع مناطق المدينة الخمس والعشرين.وسوف تقدم إدارة مدينة سيول أيضا ألف وحدة سكنية هذا العام للمتزوجين حديثا الذين لا يمتلكون منازل، ومن المقرر أن يرتفع العدد إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة وحدة في عام 2025، ثم إلى أربعة آلاف وحدة في عام 2026.وبدءا من يناير القادم، سيكون الأزواج الذين يبدؤون أسرة بمولود جديد ولا يمتلكون منازل مؤهلين للحصول على إعانة سكنية شهرية بقيمة 300 ألف وون لمدة عامين.