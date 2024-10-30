البنك المركزي الكوري يتوقع نموا اقتصاديا هذا العام بنسبة 2.2% إلى 2.3%

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توقع محافظ البنك المركزي الكوري "ري تشانغ يونغ"أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي لهذا العام بين 2.2% إلى 2.3%، وهو أقل من توقعات البنك المركزي السابقة البالغة 2.4%.جاء ذلك خلال جلسة تفتيش برلمانية، حيث قال محافظ البنك المركزي الكوري إن هذا التخفيض يرجع إلى النمو الأبطأ من المتوقع خلال الربع الثالث من هذا العام، لكنه أشار أيضا إلى أن هذا الرقم لا يزال أعلى من معدل النمو المحتمل، ولا ينبغي اعتباره انخفاضا كبيرا.واستشهد محافظ البنك المركزي الكوري بانخفاض حجم الصادرات باعتباره السبب الرئيسي لتلك المراجعة الهبوطية.وأضاف أن الإضراب في قطاع السيارات والمنافسة مع الصين في المنتجات الكيماوية وأشباه الموصلات يبدو أنه يحد من حجم الصادرات، لكن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من التحليلات في هذا الصدد.