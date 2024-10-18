منظمة غير حكومية ليتوانية تقول إن أول جنود كوريين شماليين قُتلوا في روسيا

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زعم رئيس منظمة غير حكومية يقع مقرها في ليتوانيا أن القوات الكورية الشمالية المرسلة إلى روسيا قد تم نشرها بالفعل للقتال، وأنها قد عانت من خسائر في الاشتباكات الأولى مع القوات الأوكرانية.وقال "جوناس أومان" رئيس منظمة "بلو/يللو" التي تساعد القوات الأوكرانية منذ عام 2014، لوسائل الإعلام المحلية أول من أمس الاثنين، إن الاشتباكات الأولى بين القوات الأوكرانية والقوات الكورية الشمالية وقعت يوم الجمعة الماضي في منطقة "كورسك" الروسية التي تسيطر عليها أوكرانيا حاليا.وزعم "أومان" أنه خلال الاشتباك الأول، قُتل جميع الكوريين الشماليين باستثناء واحد فقط، وكان الشخص الناجي يحمل أوراقا تفيد بأنه "بورياتي"، أي أنه من أقلية عرقية منغولية في جمهورية "بورياتيا"، وهي كيان فيدرالي في روسيا، وكانت هناك تكهنات بأن الجنود الكوريين الشماليين حصلوا على وثائق مزورة تحدد هويتهم على أنهم من "بورياتيا".وقال رئيس المنظمة غير الحكومية أيضا إن هناك دلائل تشير إلى أن كوريا الشمالية تستعد للعب دور في الحرب ضد أوكرانيا، حيث ظهرت أول إشارة قبل ستة أشهر، عندما كان الكوريون الشماليون يتدربون مع بعض الوحدات في بيلاروسيا.وأضاف أومان أن أول كوري شمالي قُتل في أوكرانيا قبل شهرين بواسطة طائرة بدون طيار قدمتها منظمته.