تقرير يقول إن عددا صغيرا من القوات الكورية الشمالية موجود بالفعل في أوكرانيا

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قال مسؤولان مخابراتيان غربيان إن عددا صغيرا من القوات الكورية الشمالية موجود بالفعل داخل أوكرانيا.ووفقا لتقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس الثلاثاء، يتوقع مسؤولو المخابرات أن ينمو هذا العدد مع استكمال الكوريين الشماليين للتدريب في شرق روسيا والتحرك نحو الخطوط الأمامية للحرب.وقال أحد المسؤولين إن الكثير منهم قد بدأ الانخراط في الحرب بالفعل. وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء قال جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية إن بعض القوات الكورية الشمالية، بمن في ذلك ضباط عسكريون رفيعو المستوى، ربما انتقلوا إلى الخطوط الأمامية.وردا على ادعاء الجيش الأوكراني بأن حوالي ثلاثة آلاف جندي كوري شمالي يتدربون في منطقة "كورسك"، أقر جهاز المخابرات الوطني بإمكانية ذلك، لكنه أضاف أنه لا يستطيع الجزم بذلك بعد.وفي يوم الاثنين، قالت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان إن كوريا الشمالية أرسلت حوالي عشرة آلاف جندي إلى روسيا للتدريب، وأن بعضهم قد انتقل بالفعل إلى مكان أقرب نحو أوكرانيا.