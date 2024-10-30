بايدن يقول إنه يوجب على أوكرانيا أن ترد إذا عبرت قوات كورية شمالية إلى أراضيها

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إنه يتوجب على أوكرانيا أن ترد إذا عبرت قوات كورية شمالية إلى أراضيها.ووفقا للرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، قال "بايدن" للصحفيين أمس الثلاثاء، عندما سُئل عن وجود قوات كورية شمالية لدعم روسيا، إنه "يشعر بالقلق"، كما أجاب عن سؤال عما إذا كان ينبغي لأوكرانيا أن ترد على ذلك، بالقول إنه يوجب على أوكرانيا أن ترد إذا عبرت تلك القوات إلى أراضيها.ومن ناحية أخرى، قال "بات رايدر" المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أرسلت حوالي عشرة آلاف جندي إلى شرق روسيا للتدريب، وأن هذه القوات من المحتمل أن تزيد من القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا على مدى الأسابيع القليلة القادمة.وأكد "رايدر" على أن عددا صغيرا من القوات الكورية الشمالية موجود بالفعل في منطقة "كورسك"، ومن المقرر وصول بضعة آلاف آخرين قريبا.