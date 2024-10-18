واشنطن تقول إن إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا ينتهك قرارات مجلس الأمن

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قالت الحكومة الأمريكية إن إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا، يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر" في موجز صحفي أمس الثلاثاء إن تنظيم روسيا تدريبات عسكرية للجنود الكوريين الشماليين على أراضيها يعتبر انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن أرقام 1718 و1874 و2270.يشار إلى أن القرار رقم 1718 الذي تبناه مجلس الأمن في عام 2006 في أعقاب إجراء كوريا الشمالية أول تجاربها النووية، يحظر على بيونغ يانغ تصدير أسلحتها النووية والصاروخية.ويفرض القرار رقم 1874 الذي صدر في عام 2009 في أعقاب ثاني تجربة نووية لكوريا الشمالية، المزيد من العقوبات الاقتصادية والتجارية على بيونغ يانغ، ويشجع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تفتيش البضائع الكورية الشمالية.أما القرار رقم 2270 الذي صدر في عام 2016 ردا على التجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية وإطلاقها صاروخا طويل المدى فقد أكد أن أي نقل للأسلحة بغرض الصيانة والخدمات يشكل انتهاكات.