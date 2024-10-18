الرئيس يون يناقش مع رئيس الوزراء الكندي قضية نشر قوات كورية شمالية في روسيا

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أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" محادثات هاتفية اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو"، حيث تبادل معه الأراء حول عدد من القضايا، بما في ذلك قضية نشر قوات كورية شمالية في روسيا.وتشارك الرئيس "يون" مع "ترودو" معلومات حول إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا، قائلا إنه من المتوقع أن يتم بالفعل نشر تلك القوات الكورية الشمالية على الخطوط الأمامية بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.وشدد "يون" على ضرورة أن تقوم كوريا الجنوبية وكندا معا بمواجهة هذه القضية بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي.وأضاف أن كوريا الجنوبية سترسل وفدا حكوميا إلى الاجتماع الوزاري حول السلام في أوكرانيا، الذي سيعقد قريبا في كندا.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي "ترودو" إنه أصبح هناك احتمال باشتداد الحرب في أوكرانيا بسبب نشر القوات الكورية الشمالية لدعم روسيا.ودعا إلى التعاون الوثيق بين البلدين لمواجهة هذه القضية التي قد تؤثر سلبا على الأمن الإقليمي في أوربا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.وأعرب الرئيس الكوري "يون" عن أمله في إضفاء طابع مؤسسي على الحوار الأمني رفيع المستوى بين الجانبين، بمناسبة انعقاد اجتماع وزراء خارجية ودفاع البلدين غدا الخميس في أوتاوا.