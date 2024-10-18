إيلون ماسك يتوقع انخفاض عدد سكان كوريا الجنوبية إلى الثلث

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توقع "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" أن ينخفض عدد سكان كوريا الجنوبية إلى أقل من ثلث مستواه الحالي، بناء على معدلات الخصوبة الراهنة لديها.وأدلى "ماسك" بهذه التصريحات في أثناء مشاركته عبر الفيديو في مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء.وقال إن الذكاء الاصطناعي يعتبر أكثر خطورة على البشرية على المدى القصير، لكن انخفاض عدد سكان العالم سيكون أكثر خطورة على المدى الطويل.كما أعرب "ماسك" عن توقعات متشائمة بشأن عدد السكان في أوربا، حيث قال إن عدد سكان القارة الأوربية سيكون أقل من نصف العدد الحالي، حتى لو تعافي معدل الخصوبة فيها فجأة إلى اثنين ونصف مولود لكل امرأة.وحذر من أنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فسوف ينكمش عدد سكان العالم إلى أقل من 5% مقارنة بعددهم الحالي في غضون ثلاثة أجيال.يذكر أن معدل الخصوبة الكلي في كوريا الجنوبية، وهو معدل عدد الأطفال الذين قد تنجبهم امرأة في حياتها كلها، بلغ 0.72 طفل في العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته على الإطلاق.