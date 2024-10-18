الرئيس يون يتعهد بدعم رجال الأعمال الكوريين في الخارج

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تعهد الرئيس الكوري "يون صوك يول" بدعم رجال الأعمال الكوريين المقيمين في الخارج لكي يتمكنوا من ممارسة أنشطتهم في السوق العالمية.جاء ذلك في كلمة للرئيس "يون" ألقاها السفير الكوري لدى النمسا "هام سانغ اوك" نيابة عنه في حفل افتتاح معرض المنتجات الكورية في العاصمة النمساوية فيينا، أمس الثلاثاء.وقال "يون" إن الشبكة القوية للاتحاد العالمي لجمعيات رجال الأعمال الكوريين في الخارج لعبت دورا كبيرا في تحقيق المصالح المشتركة لأعضائه، كما لعبت دور همزة الوصل للشركات الكورية في إيجاد أسواق جديدة في الخارج.وأشاد بشغف رجال الأعمال الكوريين المقيمين في الخارج وجهودهم التي يبذلونها باستمرار لتحقيق ذلك الغرض، كما أعرب عن أمله في أن يكون معرض المنتجات الكورية في النمسا فرصة لزيادة التبادلات بين كوريا الجنوبية وأوربا، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بينهما.