مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتهم كوريا الشمالية بتعزيز سيطرتها على السكان

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اتهمت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية "إليزابيث سالمون"، السلطات الكورية الشمالية بتعزيز سيطرتها على مواطنيها دون رفع الحصار الحدودي الذب كان قد تم فرضه خلال جائحة كورونا.وأضافت "سالمون" خلال الحوار التفاعلي للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي انعقد أمس الثلاثاء، أن النظام الكوري الشمالي يفرض قيودا على حريات التنقل واختيار المهن والغذاء والوصول إلى المعلومات، إلى جانب حرية التعبير.وأشارت إلى أن كوريا الشمالية تفرض قيودا على مواطنيها بشأن ممارسة الأنشطة التجارية مما يتسبب في تعرض معيشة النساء الكوريات الشماليات لصعوبات كبيرة.وقالت "سالمون" إن التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية الناجم عن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية تؤثر تأثيرا سلبيا على أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.