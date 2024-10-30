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السياسية

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان اجتماعا استشاريا أمنيا في واشنطن

Write: 2024-10-30 14:48:46

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان اجتماعا استشاريا أمنيا في واشنطن

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يعقد وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي محادثات أمنية وسط تصاعد المخاوف بسبب التعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا، ومشاركة قوات كورية شمالية في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وسوف يحضر الوزير الكوري "كيم يونغ هيون" ونظيره الأمريكي "لويد أوستن" الاجتماع الاستشاري الأمني السنوي الذي سيعقد اليوم الأربعاء في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، حيث تجري مناقشة القضايا الأمنية المعلقة.

كما سيتم في الاجتماع تناول القضايا المتعلقة بالتقارير الواردة من الحوار الدفاعي على مستوى العمل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، واستراتيجية الردع الموسع ومجموعة التشاور.

ومن المتوقع أن يتم في الاجتماع توجيه رسالة قوية لكل من كوريا الشمالية وروسيا، وسط تصاعد التوتر في الآونة الأخيرة.
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