سيول وواشنطن تدينان مجددا إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا

Photo : YONHAP News

أدان وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي "بأشد العبارات" نشر كوريا الشمالية قوات في روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا.وأصدر الوزير "كيم يونغ هيون" ونظيره الأمريكي "لويد أوستن" هذه الإدانة أمس الأربعاء في بيان مشترك بعد اجتماعهما التشاوري الأمني السنوي الذي عُقد في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، حيث أعرب الجانبان عن قلقهما من أن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، الذي تم تكثيفه منذ توقيع معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة الثنائية، سيؤدي إلى تعميق عدم الاستقرار الإقليمي.وأوضح الجانبان أيضا أن التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ، بما في ذلك تجارة الأسلحة غير المشروعة وعمليات نقل التكنولوجيا المتطورة، يشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي.وأدان الوزيران "بأشد العبارات وبصوت واحد" توسع التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية إلى ما هو أبعد من نقل الإمدادات العسكرية إلى التعبئة الفعلية للقوات، وتعهدا بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بهذه المسألة.وقرر الجانبان أن تشمل التدريبات المشتركة في المستقبل سيناريوهات مناسبة وواقعية، بما في ذلك الرد على استخدام كوريا الشمالية للأسلحة النووية.