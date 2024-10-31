سيول تدرس إرسال محللين عسكريين إلى أوكرانيا

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إنه من الضروري إيجاد سبل لإرسال محللين عسكريين إلى أوكرانيا لمراقبة الأنشطة الحربية الكورية الشمالية هناك.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول رئاسي رفيع المستوى أمس الأربعاء للصحفيين، حيث أكد على أن كوريا الجنوبية لديها واجبات لمراقبة وتقييم الأنشطة العسكرية الكورية الشمالية في دولة صديقة.وفي حين أشار المسؤول إلى أن مثل هذه الخطوة يجب أن تكون مبررة كإجراء دفاعي، قال إنه يتوجب أيضا النظر فيما إذا كان من الضروري التعاون مع السلطات الأوكرانية بشأن كيفية التعامل مع الكوريين الشماليين الهاربين من الخدمة العسكرية.وأضاف المسؤول الرئاسي أن أوكرانيا ستبدأ في إجراء مناقشات هذا الأسبوع بشأن إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الجنوبية للبحث عن سبل للتعامل مع قضية نشر القوات الكورية الشمالية في روسيا.