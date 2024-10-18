أوكرانيا تبدأ مباحثات لإرسال مبعوث خاص إلى سيول هذا الأسبوع

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قال المكتب الرئاسي في سيول إن أوكرانيا ستبدأ في إجراء مناقشات هذا الأسبوع بشأن إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الجنوبية، للبحث عن سبل للتعامل مع قضية نشر قوات كورية شمالية في روسيا.وقال مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي للصحفيين أمس الأربعاء إن الأمر سيستغرق على الأرجح يوما أو يومين لتعيين المبعوث ووضع جدول الأعمال للمناقشة مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين.وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من حديث الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" هاتفيا مع الرئيس "يون صوك يول" وإبلاغه بخططه لإرسال مبعوث خاص إلى سيول في أقرب وقت، وتعهده بتبادل المعلومات بنشاط وتوسيع نطاق التواصل مع كوريا الجنوبية.كما أخبر المسؤول الرئاسي الصحفيين بأن أوكرانيا لم تطلب قذائف مدفعية من كوريا الجنوبية ضمن الدعم الذي تقدمه سيول.