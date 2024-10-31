اليابان تبلغ عن سقوط الصاروخ الكوري الشمالي خارج منطقتها الاقتصادية

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قالت الحكومة اليابانية إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية صباح اليوم الخميس يبدو أنه سقط خارج منطقتها الاقتصادية.وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل باتجاه الشرق في الساعة 7:11 صباحا، وأنه سقط خارج المنطقة في المياه الواقعة غرب جزيرة "أوكوشيري" في "هوكايدو"، في الساعة 8:37 صباحا.واستغرقت رحلة الصاروخ 86 دقيقة، وهي مدة أطول من أي صاروخ باليستي آخر أطلقته كوريا الشمالية حتى الآن.وقال مسؤول في الوزارة إن الصاروخ ربما أطلق بزاوية عالية، مما يعني أنه تحرك بزاوية شديدة الانحدار تكاد تكون عمودية تقريبا.وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، قالت قوات حرس السواحل اليابانية في حوالي الساعة 8:40 صباحا إن الصاروخ يبدو أنه سقط بالفعل، وذلك نقلا عن بيان صادر عن وزارة الدفاع اليابانية.وقد أمرت قوات حرس السواحل اليابانية السفن بالتأهب والحصول على المزيد من المعلومات.