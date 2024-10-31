الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

اليابان تبلغ عن سقوط الصاروخ الكوري الشمالي خارج منطقتها الاقتصادية

Write: 2024-10-31 10:49:30

اليابان تبلغ عن سقوط الصاروخ الكوري الشمالي خارج منطقتها الاقتصادية

Photo : YONHAP News

قالت الحكومة اليابانية إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية صباح اليوم الخميس يبدو أنه سقط خارج منطقتها الاقتصادية.

وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل باتجاه الشرق في الساعة 7:11 صباحا، وأنه سقط خارج المنطقة في المياه الواقعة غرب جزيرة "أوكوشيري" في "هوكايدو"، في الساعة 8:37 صباحا.

واستغرقت رحلة الصاروخ 86 دقيقة، وهي مدة أطول من أي صاروخ باليستي آخر أطلقته كوريا الشمالية حتى الآن.

وقال مسؤول في الوزارة إن الصاروخ ربما أطلق بزاوية عالية، مما يعني أنه تحرك بزاوية شديدة الانحدار تكاد تكون عمودية تقريبا.

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، قالت قوات حرس السواحل اليابانية في حوالي الساعة 8:40 صباحا إن الصاروخ يبدو أنه سقط بالفعل، وذلك نقلا عن بيان صادر عن وزارة الدفاع اليابانية.

وقد أمرت قوات حرس السواحل اليابانية السفن بالتأهب والحصول على المزيد من المعلومات.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;