تأكيد أول إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مقاطعة كانغ وان

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أكدت كوريا الجنوبية أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في موسم الخريف الحالي في مزرعة للدواجن في مقاطعة "كانغ وان".وقالت سلطات الحجر الصحي أمس الأربعاء إن الطيور في المزرعة الواقعة في "دونغ هيه" مصابة بالسلالة "إتش 5 إن 1" شديدة العدوى من الفيروس.وكانت المزرعة، التي تربي حوالي 700 دجاجة بيّاضة وحوالي 80 بطة، قد أبلغت عن الحالة المصابة في اليوم السابق.وقالت السلطات إنها قامت على الفور بإعدام حوالي 780 طائرا وأصدرت أمرا بتجميد الحركة لمدة 24 ساعة حتى الساعة 12 صباح الخميس، وحظرت حركة الأفراد والمركبات من مزارع الدواجن ومنشآت تربية الماشية ذات الصلة في جميع أنحاء البلاد.وتعتزم الحكومة تعزيز إجراءات الحجر الصحي، بما في ذلك جهود التطهير والتفتيش لمزارع الدواجن ومحميات الطيور المهاجرة.وكانت السلطات قد حددت في وقت سابق الفترة من أكتوبر إلى فبراير كفترة حجر صحي خاص، لمنع انتشار إنفلونزا الطيور شديدة العدوى خلال فصل الشتاء.