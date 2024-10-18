تعافي عدد السياح الأجانب في كوريا لما كان عليه قبل جائحة كورونا

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تعافى عدد السياح الأجانب الذين يزورون كوريا الجنوبية إلى المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا.وأوضح تقرير بعنوان "إحصاءات السياحة الكورية لشهر سبتمبر 2024"، أصدرته مؤسسة السياحة الكورية اليوم، أن إجمالي عدد السائحين الأجانب الذين زاروا البلاد الشهر الماضي قد بلغ مليونا و464 ألفا و300 سائح، بزيادة نسبتها 33.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.واتضح أيضا أن هذا الرقم يزيد بنسبة 0.3% مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2019، أي قبل انتشار جائحة كورونا. وتعد هذه هي المرة الأولى منذ انحسار جائحة كورونا التي يسجل فيها عدد السياح الأجانب زيادة بالمقارنة بما كان عليه قبل اندلاعها.وبحسب الجنسيات، بلغ عدد السياح الصينيين 423 ألفا، واليابانيين 311 ألفا، والتايوانيين 126 ألفا.وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي عدد المواطنين الكوريين الذين سافروا إلى الخارج للسياحة مليونين و310 الآف، بزيادة نسبتها 12.8% مقارنة بعام 2019.