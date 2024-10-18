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المحلية

تعافي عدد السياح الأجانب في كوريا لما كان عليه قبل جائحة كورونا

Write: 2024-10-31 14:26:10Update: 2024-10-31 14:54:23

تعافي عدد السياح الأجانب في كوريا لما كان عليه قبل جائحة كورونا

Photo : YONHAP News

تعافى  عدد  السياح الأجانب  الذين  يزورون كوريا  الجنوبية  إلى  المستوى  الذي  كان  عليه  قبل  جائحة  كورونا.
وأوضح  تقرير  بعنوان "إحصاءات  السياحة  الكورية لشهر  سبتمبر  2024"، أصدرته  مؤسسة  السياحة الكورية  اليوم،  أن  إجمالي  عدد  السائحين  الأجانب الذين  زاروا  البلاد الشهر  الماضي  قد  بلغ  مليونا و464  ألفا  و300  سائح،  بزيادة نسبتها  33.4%  مقارنة بنفس  الشهر  من  العام  الماضي.
واتضح  أيضا  أن  هذا  الرقم  يزيد  بنسبة  0.3%  مقارنة بشهر  سبتمبر  من  عام  2019،  أي  قبل  انتشار  جائحة  كورونا.  وتعد  هذه  هي  المرة  الأولى منذ  انحسار  جائحة  كورونا  التي  يسجل  فيها  عدد  السياح الأجانب  زيادة  بالمقارنة بما  كان  عليه  قبل  اندلاعها.
وبحسب  الجنسيات،  بلغ  عدد  السياح الصينيين  423  ألفا،  واليابانيين  311  ألفا،  والتايوانيين 126  ألفا.
وفي  الوقت  نفسه،  بلغ  إجمالي عدد  المواطنين  الكوريين الذين  سافروا  إلى  الخارج  للسياحة مليونين  و310  الآف،  بزيادة  نسبتها 12.8%  مقارنة  بعام  2019.
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